Rivoluzione Juventus, John Elkann vuole cacciare Agnelli: ecco il sostituto

Aria di rivoluzione in casa Juventus. In queste ore è stata sganciata una notizia bomba che riguarda la dirigenza bianconera: “Dopo aver cercato invano di venderla John Elkann ha deciso che il prossimo presidente della Juve sarà suo fratello Lapo”. A sganciare questa notizia bomba è stato Paolo Madron, giornalista e direttore di tag43.it. Ecco di seguito i dettagli.

John Elkann e il nuovo presidente della Juventus

Un terremoto si prepara per abbattersi sulla Juventus: Lapo Elkann presidente dalla Juventus. Situazione che si è creata dopo gli ultimi risultati e per lo più dalle critiche che coinvolgono Andrea Agnelli. Infatti, il presidente bianconero è al centro della critica fra il progetto Superlega e l’ultima inchiesta sui conti dei bianconeri, è effettivamente al bivio. La situazione, in sostanza, rimarrebbe fluida e anche gli ultimi ingressi in società, dall’arrivo dell’ad Arrivabene al ritorno di Calvo, farebbero pensare che qualcosa si stia muovendo.