Roma: pericolo diffidati per il derby, ecco chi sono

Partiamo dal derby che si giocherà domenica prossima alle 18. Sarà un Roma-Lazio con profumo di Europa League o di Champions League? Sicuramente chi vincerà la stracittadina avrà una spinta in più verso un piazzamento nelle prime quattro. Ma prima del derby c’è Udinese-Roma, in programma oggi alle ore 18. E la Roma lo affronta con 2 diffidati importantissimi. Giocheranno?

Ecco chi sono i diffidati: pericolo derby

Capitan Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Questi i due giocatori diffidati nella gara odierna contro l’Udinese. Mourinho non vuole sentire ragioni e li schiererà entrambi. Come dargli torto. D’altronde la Roma ha bisogno di punti importanti e viene da una serie di risultati utili consecutivi. Giusto stare attenti in campo, ma non avrebbe senso privarsene. Dunque Roma alla ricerca dei 3 punti con tutti i suoi effettivi, senza fare sconti. Per lo spettacolo e per la Roma speriamo che stasera Pellegrini e Zaniolo non prendano il cartellino giallo che li porterebbe alla squalifica. Oggi squalificati Mkhitaryan e Kumbulla.