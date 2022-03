Sampdoria: domenica partita ad alta tensione, ecco le probabili novità

La Sampdoria domenica sarà ospite del Venezia, in uno scontro salvezza con in palio 3 punti decisivi nella lotta per non retrocedere. Partita vitale per entrambe le squadre. La Sampdoria vorrebbe vincere per fare un passo importantissimo verso un finale di stagione tranquillo. Squadra ligure che è sembrata girare benino in queste ultime partite, anche nell’ultima, persa contro la Juventus. Con Giampaolo in panchina ha ritrovato la verve e lo spirito necessario per giocarsela con tutti. Domenica però, in una sfida ad alta tensione serve in primis il risultato. La vittoria sarebbe il massimo, ma non perdere sarebbe fondamentale.

Le novità in casa Sampdoria in vista di domenica

In casa Sampdoria alcune novità di formazione in vista. Giampaolo si vuole giocare questo scontro salvezza con i giocatori attualmente più in forma. In porta confermato Falcone che molto bene sta facendo. Difesa rivoluzionata a partire dalle fasce, con l’inserimento di Andrea Conti per dare più spinta in fase offensiva e il ritorno dello squalificato Murru. Centrali di difesa Ferrari e Colley, fuori Yoshida. A centrocampo, l’unico avvicendamento dovrebbe essere Ekdal per Candreva, ma staremo a vedere nei prossimi giorni. Confermatissimi Sensi e Rincon. Quagliarella e Caputo intoccabili in attacco. Formazione quasi tipo per mister Giampaolo e Sampdoria che siamo sicuri farà una grande prestazione a Venezia.