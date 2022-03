Se Mancini non portasse l’Italia al Mondiale? La Juve attende…

Nessun italiano spera in questa ipotesi. Nemmeno i tifosi della Juventus. Avere un’altra volta l’Italia fuori dal Mondiale sarebbe una delusione troppo forte. Peraltro per la seconda volta di fila. Ma se tutto ciò dovesse accadere probabilmente Mancini lascerebbe l’incarico di commissario tecnico. E la Juventus potrebbe sfruttare questa occasione. Ovviamente ripetiamo nessuno se lo augura.

Con l’Italia fuori dal Mondiale che farebbe Mancini?

Accostare Mancini alla Juventus, ad oggi sembra impossibile. In primis perchè la Juve il suo allenatore già ce l’ha, e che allenatore; Massimiliano Allegri, uno dei più bravi e pagati della serie A. Ma a Torino il bel gioco latita e qualcuno (all’interno della società?) storce il naso mettendo in bilico l’attuale mister. Se ci fosse questa malaugurata (in quanto l’Italia non dovesse qualificarsi) ipotesi di poter prendere Roberto Mancini, chissà se la Juventus ci farebbe un pensierino? Oggi sembra fantascienza…ma il calcio è molto strano.