Serie A: Cagliari-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv? Sky o Dazn?

Cagliari-Lazio in programma sabato sera alle 20.45 sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti, ma con obiettivi differenti. Il Cagliari punta alla salvezza e la Lazio strizza l’occhio all’Europa, con il sogno nel cassetto chiamato Champions League. Ma proprio questa partita potrebbe essere un crocevia importante per l’andamento del finale di stagione di tutte e due le squadre. Il Cagliari con la cura Mazzarri sta disputando un girone di ritorno da squadra di vertice. Ben 15 i punti conquistati in 8 partite, 11 gol fatti e 8 subiti, con 25 punti in classifica si trova al quart’ultimo posto a +3 dal Venezia che però ha una partita in meno. La Lazio invece viene da una sconfitta interna contro il Napoli, subita al minuto 94, ma nonostante ciò da l’idea di una squadra in crescita, settimana dopo settimana. Con 43 punti in campionato la Lazio è settima in classifica, in piena lotta per l’Europa. Il match di Cagliari in programma sabato alle 20.45 sarà trasmesso su Dazn e Sky.

Tutta la seriea A è su DAZN a soli 29,99 € al mese. Attiva ORA. Disdici quando vuoi!

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Mister Mazzarri riconferma la stessa formazione della vittoriosa trasferta di Torino con il solo avvicendamento tra Baselli che entra e Deiola che esce. Mister Sarri ritrova Acerbi, di nuovo titolare a posto di Patric e Pedro a posto di Felipe Anderson.

Cagliari (3-5-1-1) Cragno; Altare, Lovato, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro

Lazio (4-3-3) Strakosha; Marusic, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva; Pedro, Immobile, Zaccagni