Serie A: Genoa-Empoli dove vederla domenica a ora di pranzo. Dazn o Sky? Probabili formazioni. Il Genoa vuole i 3 punti

Il Genoa è alla ricerca della vittoria e vuole ferocemente i 3 punti in palio. Domenica alle 12.30 si gioca Genoa-Empoli, in diretta su Dazn e Sky. Sarebbe solamente la seconda vittoria in questo campionato strambo da parte dei grifoni che, al contrario, comandano la classifica dei pareggi, ben 14 quelli ottenuti. Ma nell’era dei 3 punti in palio ormai da qualche anno, si sa, 1 punto a partita non basta più per salvarsi. Bisogna vincere, sperando che non sia troppo tardi. Ma il Genoa di mister Blessin è diventata una squadra tosta, tonica e atleticamente in forma. In 5 gare disputate Blessin ha raccolto 5 pareggi e appena 2 gol subiti, registrando notevolmente la fase difensiva. Proprio nell’ultimo turno di campionato il Genoa ha pareggiato 0-0 contro l’Inter mettendola in difficoltà soprattutto sul piano atletico. Ma dopo l’ennesimo pareggio ora deve arrivare una vittoria. L’avversario di turno si chiama Empoli, una squadra alla quale piace giocare, piace il palleggio e il bel gioco, ma che in fase difensiva lascia degli spazi dove i veloci attaccanti del Genoa potrebbero inserirsi a dovere. La rincorsa verso la salvezza, difficile si, ma non impossibile passa necessariamente da domenica. Genoa-Empoli è come una finale da vincere a tutti i costi per i rossoblù.

Le probabili formazioni di Genoa-Empoli

Ecco le probabili formazioni che mister Blessin e mister Andreazzoli dovrebbero schierare. Genoa-Empoli è in programma domenica alle 12.30 con diretta Sky e Dazn.

Genoa (4-2-3-1) Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro

Empoli (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.