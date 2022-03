Spalletti infiamma la polemica contro il Milan: “Su Bennacer non è rigore, su Osimhen è netto. Ma a far casino sono loro”

Il day after di Napoli-Milan continua a tenere banco. In particolare, la polemica nata dalla benzina gettata sul fuoco da Spalletti nelle interviste al termine del match non tende a fermarsi. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli nella conferenza stampa post partita del Maradona: “Se ho visto gli episodi da moviola? Esattamente sì e ho maturato una mia idea, decisa, netta. In primo luogo il rigore per il Milan non c’era. Il calciatore rossonero va addosso a Koulibaly, Kalidou non commette nulla di irregolare. C’era un rigore netto invece su Osimhen. Solo che il casino lo fanno loro, noi no. Sono stati a protestare a lungo, noi siamo rimasti tranquilli“.

Fisicità e tensione: ecco il pensiero di Spalletti

Il tecnico azzurro si è anche soffermato su altri tempi importanti, tra cui la fisicità – in cui il Milan ha prevalso – e la tensione per partite di questo calibro. Ecco il suo pensiero: “Posso dire che da parte mia se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, fa parte dell’essere campioni. Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere, però ci sono delle qualità e dei caratteri fatti in un modo e altri in un altro modo. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, in dei momenti di partita no. Il livello di calcio è questo in una città come Napoli, se non reggi le pressioni devi spostarti“. Ha quindi concluso: “Ci sono delle cose in cui facciamo più fatica a metterci delle cose nella gara, se non la portiamo sulle nostre caratteristiche facciamo fatica. La prima mezz’ora abbiamo fatto molto bene, non siamo stati cattivi nelle situazioni che avevamo preparato. Non abbiamo dato seguito ad alcune azioni nella parte finale delle giocate”.