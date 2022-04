Mazzarri al veleno dopo Cagliari-Juventus. Ecco cosa dichiara, ha ragione?

Il Cagliari non trova i punti sperati contro la Juventus, anzi torna a casa con un pugno di mosche in mano. Eppure il Cagliari ha dimostrato di potersela giocare contro i bianconeri, sotto tutti i punti di vista. Trovato l’assetto giusto, la squadra di Mazzarri trova addirittura il vantaggio iniziale con un gran gol di Joao Pedro. Ma proprio qui possiamo affermare che l’offensiva del Cagliari sia finita. Da quel momento in poi, si trattava del decimo minuto del primo tempo, la retroguardia bianconera ha dormito sonni tranquilli.

Le dichiarazioni di Mazzarri dopo Cagliari-Juventus

Mazzarri dopo la sconfitta contro la Juventus ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Quando si deve fare risultato contro le grandi squadre serve anche un pizzico di fortuna in più, come contro il Milan, dove la traversa ci negò il pareggio. Si poteva avere qualche punto in più in classifica, anche stasera avremmo meritato il pari”. Il mister dei sardi sulla posizione di classifica degli isolani dichiara anche: “il nostro campionato inizia da domenica, abbiamo 5 finali e un jolly da giocarci”. Il jolly al quale si riferisce sono i 3 punti in più che il Cagliari ancora ha nei confronti di Genoa e Venezia, che però dovranno giocare oggi le loro partite, rispettivamente contro Lazio e Udinese.