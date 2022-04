Sulla piattaforma Helbiz una novità: “Adani’s Corner”, ecco di cosa si parlerà

Stasera alle ore 20 si parte. Inizia una nuova avventura digitale per l’opininista, a dir poco, aggiungerei il tuttofare, Daniele Adani. Su Helbiz Live inizia “Adani’s Corner”, un nuovo show in esclusiva. Insieme a Lele Adani ci sarà Carolina Stramare, ex Miss Italia e balzata alla cronaca, sponda gossip, proprio ultimamente per un presunto (o reale) flirt con Dusan Vlahovic. Appuntamento allora alle 20 sulla piattaforma Helbiz Live con il nuovo format “Adani’s Corner”.

Ecco di cosa tratta la nuova trasmissione di Adani

Verranno approfonditi i temi più caldi della settimana calcistica appena trascorsa e verrà fatto il punto sulle prossime partite che il campionato proporrà. Di questo e tanto altro tratterà la nuova trasmissione di Adani, che durerà 60 minuti a puntata per un totale di 10 puntate. Appuntamento settimanale sempre alle 20. Possibilità anche a spettatori e tifosi di poter interagire con i conduttori ed essere parte integrante del programma. Adani spazierà dal calcio nostrano a quello internazionale, alla Serie B e al calcio giovanile. “Adani’s Corner” vuole essere una finestra privilegiata sul mondo del calcio, nazionale e internazionale” dichiara Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. E allora non ci resta che aspettare per goderci la prima puntata di questo nuovo programma sul calcio.