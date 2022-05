Juventus, i tifosi chiedono a Dybala di non andare all’Inter e lui risponde così – VIDEO

Al 78′ minuto di Juventus-Lazio è arrivato il momento a cui ne Paulo Dybala e ne i tifosi bianconeri volevano assistere: l’addio. Massimiliano Allegri gli dà la possibilità della standing ovation del suo popolo e così è stato: mentre, in campo, la Joya abbraccia i compagni di squadra, tutto l’Allianz Stadium è in piedi ad applaudire e ad urlare il suo nome. Poi l’abbraccio con Allegri, con Chiellini e tutto lo stadio che urla una sola cosa: “Ti vogliamo sotto la curva!”. Da qui il giro di campo in cui succede di tutto: ecco di seguito il video.

Il giro di campo di Dybala e i tifosi bianconeri

Mentre la partita riprende, Paulo Dybala prende un po’ di coraggio e affronta il suo giro di campo. Tutto lo stadio lo applaude, i più fortunati gli chiedono la mano e un autografo e gli piovono addosso magliette e sciarpe. Poi tutto il popolo bianconero chiede l’ultimo favore al calciatore argentino: “Paulo non andare all’Inter…” , e c’è anche chi dice che la Joya abbia risposto dicendo “No…MAI!”. Poi tutti sappiamo come è andata a finire, ovvero le lacrime a dirotto di chi non avrebbe mai voluto abbandonare quei colori.