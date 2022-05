Pagelle Serie A, Criscitiello: “Ok Sassuolo ma non fa più notizia. Ottima prima per Dionisi”. È finita la stagione ed è tempo di giudizi e di voti, è tempo di pagelloni. Michele Criscitiello, nel corso del suo editoriale su TMW, ha dato un giudizio sulle 20 formazioni di Serie A e, ovviamente, non poteva mancare un commento sul Sassuolo di mister Alessio Dionisi che ha chiuso la sua annata all’undicesimo posto.

Criscitiello: “Complimenti al Sassuolo ma non fa più notizia”

Finito il campionato e che ha sancito la vittoria del Milan per 0-3 sul campo del Sassuolo, è tempo di pagelle per i giornalisti. Se ad inizio maggio Franco Ordine lanciava una grave accusa sui neroverdi, ora tocca a Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, parlare della stagione degli emiliani.

Queste le parole del direttore sul Sassuolo. Voto 7. “Ottima la prima stagione di Dionisi. Fa vedere un buon calcio e prosegue l’ottimo lavoro fatto da De Zerbi. Carnevali si conferma un fuoriclasse dei dirigenti e le soddisfazioni tolte in questo campionato sono state tantissime. Le vittorie sui campi delle big restano come impresa storica. Società che merita sempre applausi anche se ormai non fa più notizia.”

