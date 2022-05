Serie A, dove vedere Atalanta Empoli: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Atalanta Empoli: verso il match

Archiviata la trentasettesima giornata di Serie A, è arrivato il momento di tirare le somme con l’ultimo turno del campionato. In questa trentottesima giornata, l’Atalanta di Gian Piero Gasprini ospiterà l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Le ambizioni della squadra bergamasca si sono ridotte a poco a poco nel corso di questa stagione (sicuramente inferiore a quelle degli ultimi anni) ed adesso la Dea si gioca l’ultimo posto per l’Europa: dipenderà anche dal risultato di Fiorentina Juventus, in caso di passo falso (pareggio o sconfitta) della Viola, l’Atalanta vincendo con l’Empoli (o pareggiando se la Fiorentina perdesse) approderebbe in Conference League. In caso contrario il prossimo anno l’Atalanta non disputerà alcuna coppa europea. L’Empoli già salvo da alcune giornate, non ha nulla da perdere in questa sfida tra due allenatori che hanno mostrato un’ottimo calcio.

Dove vedere Atalanta Empoli: l’orario del match

La sfida tra Atalanta ed Empoli andrà in scena sabato 21 maggio alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Gewiss Stadium di Bergamo.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Atalanta Empoli

La partita in questione sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn (Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) e su Sky. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Su Sky il match farà parte della Diretta Gol Serie A (insieme agli altri match in contemporanea) che sarà trasmessa su Sky Sport Calcio ai canali 202 e 251. Inoltre sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su NowTv.