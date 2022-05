Serie A, dove vedere Lazio Sampdoria: diretta tv e streaming DAZN o Sky?

Dove vedere Lazio Sampdoria: verso il match



Archiviata la trentacinquesima giornata, adesso è arrivato il momento della trentaseiesima del campionato di Serie A. In questo turno di campionato la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà la Sampdoria di Marco Giampaolo. I biancocelesti, in piena lotta per un posto in Europa, sono al sesto posto in classifica con 59 punti (a pari punti della Roma quinta) e sono reduci dalla vittoria per 4 a 3 contro lo Spezia. La Sampdoria prova ad uscire fuori da un momento difficile e prova a scappare dalla zona retrocessione: reduce dalla vittoria per 1 a 0 nel derby contro il Genoa, la squadra di Giampaolo adesso si trova al quindicesimo posto in classifica con 33 punti.

Dove vedere Lazio Sampdoria: l’orario del match

La sfida tra Lazio e Sampdoria andrà in scena sabato 7 maggio alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà lo Stadio Olimpico di Roma.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Lazio Sampdoria

La partita in questione sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e su Sky. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su NowTv.