Serie A, probabili formazioni Cagliari Inter: Inzaghi sceglie Correa?

Probabili formazioni Cagliari Inter: verso il match

In questo trentasettesimo turno del campionato di Serie A si decidono le sorti della stagione di diverse squadre: chi lotta per lo scudetto, chi per un posto un Europa, chi per la salvezza. In questo incrocio di obiettivi e speranze, la partita tra Cagliari e Inter rischia di essere uno “sliding doors” per entrambe le squadre. Il Cagliari di Walter Mazzarri, infatti, è in piena lotta per la permanenza in Serie A: la squadra sarda si trova al diciottesimo posto in classifica con 29 punti ed è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto in extremis contro la Salernitana (squadra che la precede in classifica a 31 punti con una gara in più). Gli uomini di Mazzarri sono chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo per cercare in tutti i modi di portare a casa dei punti che sarebbero fondamentali per la salvezza. D’altro canto l’importanza della partita per l’Inter di Simone Inzaghi non è per nulla inferiore: i nerazzurri, freschi di vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, sono al secondo posto in classifica con 78 punti (a 2 punti di distanza dal Milan che guida la classifica) e sono reduci dalla vittoria in rimonta per 4 a 2 contro l’Empoli. La squadra guidata da Inzaghi dovrà vincere per mantenere vive le speranze sorpasso (i nerazzurri conosceranno il risultato di Milan-Atalanta poco prima del fischio d’inizio della propria gara)

Probabili formazioni Cagliari Inter: le scelte di Mazzarri e Inzaghi



QUI CAGLIARI – Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Nandez, oltre che dello squalificato Radunovic. Si affiderà ad un 3-5-2 con Cragno tra i pali. Ceppitelli, Lovato e Altare comporranno la linea difensiva. Bellanova e l’ex Dalbert agiranno sulle corsie laterali, mentre a centrocampo Marin, Grassi e Rog dovrebbero avere la meglio su Deiola e Baselli (ma il ballottagio resta vivo). In avanti Pavoletti si candida ad una maglia da titolare al fianco di Joao Pedro.



QUI INTER – L’unico indisponibile in casa Inter è Vecino. Il modulo utilizzato da Inzaghi sarà ancora una volta il 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Un grosso dubbio di formazione riguarda Bastoni e le sue condizioni fisiche (il difensore italiano ha giocato uno spezzone finale di partita contro la Juventus in Coppa Italia ma non è certo di essere tornato al 100%): qualora non dovesse farcela, Dimarco è la scelta più offensiva per Inzaghi, mentre D’Ambrosio quella più conservativa. Sicuri del posto in difesa Skriniar e De Vrij. Sugli esterni Dumfries e Perisic in vantaggio su Darmian e Gosens. Conferma a centrocampo per Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti Correa potrebbe avere la meglio su Dzeko per affiancare Lautaro.

Probabili formazioni Cagliari Inter: lo schieramento in campo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin/Deiola, Grassi, Rog/Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti/Keita. All.: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni/Dimarco/D’Amrbosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa/Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.