Calendario Serie A, parte la nuova stagione 2022/2023: ecco la prima giornata completa

Finalmente si comincia, la nuova stagione è alle porte. Il primo passo è stato fatto: è stato appena annunciato e svelato il nuovo calendario di Serie A per la stagione 2022/2023, che comincerà il weekend del 13-14 agosto.

Questi i criteri per il sorteggio delle giornate:

– alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juve-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana.

– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

– non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

– non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

– le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee.

Ecco la prima giornata completa: si parte con Lecce-Inter il 13 agosto

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juve-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli