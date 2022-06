(VIDEO) Inter: ufficiale il rinnovo di contratto di Inzaghi fino al 2024

Tutto fatto per il rinnovo di contratto di Inzaghi fino al 2024: il tecnico nerazzurro, protagonista di un’ottima stagione con l’Inter culminata con la vittoria di 2 trofei (la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana), viene riconfermato dalla dirigenza e della proprietà meneghina.

Ufficiale il rinnovo di contratto di Inzaghi: ecco i dettagli

Dopo due giorni frenetici nei quali il tecnico nerazzurro è stato visto nella sede dell’Inter, è arrivata l’ufficialità del prolungamento del contratto. Lavori in sede non soltanto legati al rinnovo del contratto, ma anche alle operazioni di mercato in entrata ed in uscita: con un Lukaku ormai prossimo a tornare a vestire i colori nerazzurri, la trattativa per Dybala temporaneamente in fase di stallo e le visite mediche di Mkhitaryan che dovrebbero avvenire nella giornata di domani. Tanta carne al fuoco dunque per i dirigenti dell’Inter che hanno voluto confermare la fiducia riposta lo scorso anno al proprio tecnico, investito dell’arduo compito di sostituire Antonio Conte mantenendo alto il livello dei risultati della squadra. Il tecnico dell’Inter avrà un adeguamento del contratto che passerà da 4 a 5,5 milioni a stagione. Nel nuovo contratto c’è anche l’opzione per il prolungamento al 2025.

Ufficiale il rinnovo di Inzaghi: il video dell’annuncio nella sede dell’Inter

Protagonista del video anche il presidente Steven Zhang, il quale già in passato aveva dichiarato ripetutamente la stima nei confronti di Inzaghi e di come si trovasse bene a lavorare con lui. Sui social dell’Inter è uscito dunque questo video inerente al rinnovo di contratto del mister: con la giornalista di Inter Tv, Gaia Accoto, che fa un mini-tour per la sede dell’Inter fino ad incontrare Simone Inzaghi e Steven Zhang pronti a porre la firma sul nuovo contratto.

Rinnovo del nuovo tecnico annunciato anche da Steven Zhang sui propri social, accompagnato da questo messaggio “Mister, working with you is a gift for me“. Spicca tra i “like” quello di Romelu Lukaku, che ormai non vede l’ora di poter essere annunciato anche lui come nuovo acquisto dell’Inter.

Neanche il tempo di postare per Steven Zhang che Romelu Lukaku apprezza ⚫️🔵 pic.twitter.com/d2pvxGYZMz — Alessandro (@90ordnasselA) June 21, 2022