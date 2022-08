Serie A, dove vedere Lecce-Inter in diretta tv e streaming gratis: Sky o Dazn?

Sabato 13 agosto alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare inizierà la Serie A 2022/23 di Inter e Lecce. La formazione giallorossa non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con l’eliminazione dai 32esimi di finale di Coppa Italia, ma dopo la cavalcata trionfale in Serie B ha l’obiettivo di mantenere la massima serie. La formazione nerazzurra ha invece l’obiettivo di riconquistare lo scudetto dopo averlo ceduto al Milan nella passata stagione. L’ultimo precedente tra le due formazioni è datato 19 gennaio 2020 e terminò in pareggio con il risultato di 1 a 1 (Mancosu, Bastoni). Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e streaming la prima giornata di campionato di Lecce ed Inter.

Dove vedere Lecce-Inter in diretta tv

Il match del Via del Mare tra Lecce ed Inter sarà visibile in diretta tv su DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Dove vedere Lecce-Inter in diretta streaming

Sarà possibile seguire la sfida del Via del Mare anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Dazn o l’app Sky Go. Infine, sarà possibile anche acquistare uno specifico abbonamento e guardare la sfida attraverso Now Tv.

Probabili formazioni Lecce-Inter

Ecco le probabili scelte di Marco Baroni e Simone Inzaghi per la prima giornata di Serie A tra Lecce ed Inter:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi