Probabili formazioni Inter Spezia: Dimarco o Gosens, il dubbio di Inzaghi

Probabili formazioni Inter Spezia: verso il match

Archiviata la prima giornata di Serie A è arrivato il momento della seconda. Per l’Inter di Simone Inzaghi, la prima partita contro il Lecce è stata tutt’altro che una passeggiata: i tre punti sono arrivati soltanto in extremis grazie alla rete realizzata nel recupero da Dumfries. Stavolta i nerazzurri giocheranno in casa propria, dove ospiteranno lo Spezia di Gotti. Lo Spezia è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro l’Empoli alla prima giornata. San Siro è pronto a riaccogliere i suoi beniamini, dopo averli salutati con un caloroso applauso al termine dell’ultima giornata di campionato (nonostante lo scudetto andava nelle mani dei cugini rossoneri): lo stadio va verso il sold out.

Probabili formazioni Inter Spezia: le scelte di Inzaghi e Gotti

QUI INTER – Inzaghi recupera D’Ambrosio ma perde Mkhitaryan, che non sarà della partita. Il tecnico nerazzurro si affiderà alla solita formazione, con un solo dubbio riguardante le fasce. In porta ci sarà Handanovic, in difesa Skriniar (fresco di conferma da parte della proprietà che lo ha ufficialmente tolto dal mercato), de Vrij e Bastoni. Sull’esterno destro dovrebbe avere la meglio Dumfries, mentre a sinistra è lotta aperta tra Gosens e Dimarco, col secondo che sembra essere quello più in forma. A centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu (ma occhio alla possibile sorpresa Asllani). In avanti Lautaro e Lukaku.

QUI SPEZIA – Gotti non avrà a disposizione Antiste, Ferrer, Amian e Verde. Modulo a specchio per lo Spezia, che dunque si schiererà anch’esso col 3-5-2. In porta il nuovo portiere Dragowski, in difesa Caldara, Kiwior e Nikolaou. Gyasi e Reca agiranno rispettivamente sulla corsia destra e su quella mancina. A centrocampo Bourabia insidiato da Ekdal, poi Agudelo e Bastoni. In avanti, per far coppia con Nzola, ballottaggio tra Strelec e Maldini.

Probabili formazioni Inter Spezia: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu/Asllani, Dimarco/Gosens; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia/Ekdal, Bastoni, Reca; Strelec/Maldini, Nzola. All.: Gotti.