Sabato 27 agosto, alle ore 18.30, all’ “Allianz Stadium” di Torino, si disputerà il match Juventus-Roma, valido per la 3.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Roma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Juventus di Massimiliano Allegri nelle prime due giornate ha raccolto 4 punti dopo la vittoria all’esordio contro il Sassuolo 3-0 e il pareggio dell’ultimo turno contro la Sampdoria 0-0 nel match del “Luigi Ferraris”. I giallorossi di Mourinho, invece, sono a punteggio pieno con 6 punti dopo le vittorie contro Salernitana 0-1 e Cremonese 1-0.

Juventus-Roma sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coaudiuvato da Preti e Berti, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Var ed Avar saranno rispettivamente Di Paolo e Paganessi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Juventus-Roma, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Juventus-Roma, valevole per la 3.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.