Esonero per Inzaghi? Ecco i nomi del possibile sostituto

Nonostante TuttoSport abbia parlato di “scudo attorno a Inzaghi“, l’atmosfera in casa Inter è rovente. Come riporta il quotidiano torinese: “Gli errori ci sono stati, ma la fiducia resta intatta anche perché andava messa in conto qualche difficoltà nel gestire una stagione unica nella storia del calcio. L’Inter non è brillante ma il fatto di dover giocare ogni tre giorni [..] non aiuta.” E se la società rinnova la fiducia, i tifosi sui social chiedono a gran voce l’esonero di Inzaghi.

Responsabilità dell’allenatore

A oggi sembra molto difficile immaginare l’esonero per Simone Inzaghi ma c’è bisogno di una scossa. Le tre sconfitte in campionato nelle prime sette partite, sono più che un campanello d’allarme. Oltre ai problemi di classifica, si aggiungono quelli legati al gioco espresso dalla squadra e la condizione fisica precaria dei neroazzurri. A peggiorare il tutto la gestione dei cambi di Inzaghi, culminata con una doppia sostituzione al 30′ di Bastoni – che non l’ha presa bene – e Mkhitaryan per Dimarco e Gagliardini.

Esonero per Inzaghi? I potenziali sostituti

Sui social sta impazzando l’hashtag #inzaghiout, ritenuto responsabile del disastro dell’Inter oggi a Udine. Come sostituto del tecnico piacentino si candida, sicuramente, De Zerbi. Dopo aver rescisso con Shakhtar e aver rifiutato il Bologna per rispetto di Mihajlovic, l’ex allenatore del Sassuolo potrebbe essere il primo della lista. Il nome di Tuchel, invece, è quello più intrigante ma le difficoltà sarebbero sostanzialmente due: 1) l’ingaggio del tedesco, superiore ai 9 milioni; 2) la situazione Lukaku. Sullo sfondo, invece, i nomi di Stankovic e Cambiasso.