Sabato 17 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A tra Torino-Sassuolo. Le due compagini, guidate da Ivan Juric e Alessio Dionisi, si sfideranno allo stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, dinanzi ad una discreta cornice di pubblico. In questa pagina le probabili formazioni di Torino-Sassuolo.



La presentazione del match

La 7^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospite del Torino, nel match in programma sabato 17 settembre alle 20:45 all’ Olimpico-Grande Torino: due squadre decise ad ottenere il prima possibile la salvezza così da poter puntare ad una qualificazione europea.

In questo avvio di stagione, almeno in termini di classifica, meglio il Torino con dieci punti racimolati rispetto ai sei del Sassuolo. Per i granata due sconfitte, le stesse dei neroverdi, ma meno pareggi in questo primo mese di gare ufficiali in Serie A. Il Torino ha perso soltanto tre delle 18 partite di Serie A contro il Sassuolo, la più recente il 18 gennaio 2020 – completano il bilancio sette pareggi e otto successi per i granata, che in questa sfida vanno in reti da 11 incontri consecutivi.



Torino-Sassuolo probabili formazioni

QUI TORINO

Il Toro si prepara per la sfida contro i neroverdi con il ballottaggio tra Sanabria e Pellegri in attacco, mentre sulla trequarti verranno confermati i nuovi acquisti Vlasic e Radonjic. Sugli esterni, con Singo che non è ancora al meglio, si sfidano Lazaro, Vojvoda e Aina, e Lukic–Linetty è la possibile coppia di centrocampisti centrali. Infine, davanti a Milinkovic-Savic, è stato provato il terzetto formato da Djidji, Schuurs e Rodriguez, con l’olandese che dovrebbe aver recuperato dal problema alla caviglia.



QUI SASSUOLO

Il tecnico neroverde dovrà rinunciare a Ruan Tressoldi, fuori causa per squalifica. Dubbio in difesa al centro. Gian Marco Ferrari sembra essere certo di una maglia da titolare. Da valutare le condizioni di Martin Erlic: il difensore croato non è al meglio per un problemino muscolare accusato nel corso della sfida contro la Cremonese e non verrà rischiato (il difensore inoltre è stato convocato dalla Croazia per gli impegni di settembre). In mezzo al campo, conferme per il faro Maxime Lopez, ci sarà spazio per Matheus Henrique (in ballottaggio con il norvegese Kristian Thorstvedt) con Davide Frattesi mezz’ala destra ma attenzione anche alle sorprese. In avanti niente da fare per gli infortunati Domenico Berardi e Junior Traore, dovrebbe tornare a disposizione Emil Ceide.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Djidji, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi