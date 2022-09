Serie A, dove vedere Udinese-Inter streaming LIVE e diretta TV: Sky o DAZN?

Domenica 18 settembre, alle ore 12:30, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A tra Udinese-Inter. Le due compagini, guidate da Andrea Sottil e Simone Inzaghi, si sfideranno alla Dacia Arena di Udine.

Serie A, Udinese-Inter: come arrivano le due squadre

L’Udinese si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. In particolare, i bianconeri hanno vinto in casa per 4-0 contro la Roma di José Mourinho ed hanno vinto in trasferta per 1-3 contro il Sassuolo. L’Inter, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in campionato contro il Torino, in casa, per 1-0 e dal successo in Champions League contro il Viktoria Plzen per 0-2.

Udinese-Inter streaming LIVE e diretta TV

La partita Udinese-Inter, in programma domenica 18 settembre alle ore 12:30, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251). In particolare, I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Abbonati ora a DAZN.