Probabili formazioni Napoli Sassuolo, torna Anguissa dal primo minuto? Nel ‘saturday morning’ della 11.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno il Napoli del tecnico Spalletti e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Il successo di Roma ha proiettato in orbita il Napoli: azzurri primi in classifica e che, nella dodicesima giornata di Serie A, affrontano un Sassuolo col morale altrettanto alto. La squadra di Spalletti, vittoriosa per 3-0 contro i Rangers in Champions e che guida il campionato grazie ai suoi 29 punti ottenuti in 11 partite, sfida i neroverdi reduci invece dal 2-1 rifilato al Verona che colloca gli uomini di Dionisi a quota 15 appena sotto la zona che può valere l’Europa.

Nella scorsa stagione, i due incroci tra azzurri e neroverdi sono terminati rispettivamente 2-2 al ‘Mapei Stadium’ e 6-1 per gli azzurri nel return match del ‘Maradona’. Napoli-Sassuolo si gioca sabato 29 ottobre 2022 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli con fischio d’inizio della partita in programma alle ore 15:00. Dopo aver indicato dove vedere Napoli Sassuolo in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Napoli-Sassuolo probabili formazioni

QUI NAPOLI

Reduce dalla vittoria contro il Rangers in Champions League, Napoli col miglior 11 possibile del momento: Osimhen guida l’attacco, solito dubbio Lozano-Politano a destra, in mediana ancora Ndombele. Juan Jesus confermato in difesa, a sinistra Mario Rui più di Olivera.

QUI SASSUOLO

Nel Sassuolo da capire se Dionisi punterà sul napoletanissimo Luca D’Andrea nel tridente con Pinamonti e Laurientè, mentre a centrocampo Thorstvedt è in ballottaggio con Matheus Henrique. Rogerio o Kyriakopoulos terzino sinistro, a destra spazio a Toljan, con Erlic e Ferrari nel cuore della retroguardia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Highlights ultima partita giocata al San Paolo: 6-1 per gli azzurri