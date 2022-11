Juventus, un ritorno amato dai tifosi in arrivo nella dirigenza bianconera? E in che ruolo?

Dopo il terremoto in casa Juventus che è uscito a galla nella serata di ieri, adesso si deve obbligatoriamente guardare al futuro. Il problema al momento è che non si sa in quale direzione guardare per trovare la via giusta. Intanto spunta un nome su tutti per la dirigenza, la nuova dirigenza bianconera, gradito e osannato dai tifosi, vedremo se succederà.

Ecco il nome del futuro dirigente o presidente?

Alessandro Del Piero. Solo il nome basta per scaldare i cuori dei tifosi della Juventus. Certo dopo le dimissioni in cascata e la paura che circola tra i tifosi, il nome di Del Piero rincuora e fa tornare a battere con veemenza il cuore di tutti i sostenitori. E Del Piero del resto non si nasconde, come al solito ci mette la faccia. L’ex capitano della Juventus, intervenuto nel corso del format dei Mondiali in onda su BeIN Sports, ha commentato lo scenario. Ecco le parole di Del Piero:“Io nella dirigenza? Stai facendo questa domanda a una persona che ha passato quasi 20 anni alla Juventus, andando anche in Serie B. Il mio rapporto con la squadra, con la proprietà e con i tifosi è molto profondo”. Il rapporto tra Del Piero e la Juventus è indiscusso, e lui tornerebbe di certo. In che ruolo? Tutto da vedere, perché no, anche da presidente.