Calciomercato Salernitana: si valutano due portieri dopo l’infortunio di Sepe, ecco i nomi

L’infortunio di Sepe potrebbe essere più lungo o incerto del previsto e allora in casa Salernitana si vuole sfruttare lo slot che il calciomercato metterà a disposizione a breve per rimediare. Individuati due portieri entrambi provenienti dalla Serie A per sostituire Sepe che ormai era diventato una certezza con le sue parate e con la sicurezza che è riuscito a imporre nella retroguardia granata.

Ecco i nomi dei giocatori opzionati dalla Salernitana

La Salernitana ha individuato due profili per la sostituzione di Sepe, infortunatosi qualche giorno fa in allenamento. Si stanno valutando come possibili sostituti Berisha e Gollini. Il primo dal Torino e il secondo dalla Fiorentina. Entrambi erano o sembravano partire titolari nelle rispettive formazioni prima di essere relegati al ruolo da riserva. Si tratta comunque di due portieri di sicuro affidamento che nel periodo in cui Sepe starà ai box non lo farebbero di certo rimpiangere. Berisha o Gollini, uno dei due a breve potrebbe e dovrebbe arrivare alla Salernitana.