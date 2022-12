Salernitana: altro infortunio per un perno fondamentale di Nicola, recupero incerto

La Salernitana in questo periodo non è fortunata a livello di infortuni, dopo quelli occorsi a Candreva e a Sepe, oggi nel corso dell’amichevole in Turchia si fa male anche una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Nicola. Risentimento muscolare al quadricipite sinistro per lui.

Nuovo infortunio in casa Salernitana

Dopo Candreva e Sepe oggi si ferma di nuovo Giulio Maggiore. Maggiore ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro molto simile a quello che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di lunedì. Al momento per la sfida del 4 gennaio con il Milan dunque gli indisponibili sono: Sepe, Candreva, Mazzocchi e Maggiore. Per Maggiore si tratta di una ricaduta e il suo recupero appare con una data incerta. Di certo non è un buon momento e nemmeno fortunato in casa granata. Ma lo spirito combattivo di mister Nicola non si farà di certo abbattere da qualche infortunio di troppo.