Serie A, dove vedere Fiorentina-Monza diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, dove vedere Fiorentina-Monza: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Mercoledì pomeriggio, alle ore 18.30 allo Stadio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Monza, valevole per la 16.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al decimo posto in classifica con 19 punti, mentre i brianzoli di mister Palladino si trovano a quota 16 punti con la quindicesima posizione conquistata fino ad ora.

Nonostante la sconfitta nell’ultima partita prima della sosta contro il Milan, la squadra di Vincenzo Italiano sembra avere svoltato, con prestazioni e risultati in linea con le aspettative. Al rientro la Fiorentina trova il Monza di Palladino al Franchi. Chi se lo sarebbe aspettato che, dopo quasi un girone d’andata messo a referto, i lombardi potessero avere solo tre punti in meno dei toscani?

Ciò è dovuto principalmente a due aspetti: l’andamento molto altalenante della squadra di Italiano e il buon ritmo impresso da quelli di Palladino, da quando il mister è subentrato a Stroppa. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina Monza in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Fiorentina-Monza in tv e streaming

Il match tra viola e brianzoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca di Andrea Calogero e con il commento tecnico dell'ex allenatore Dario Marcolin.