Arbitri Serie A 20° giornata: Napoli-Roma a Orsato, Cremonese-Juve a Maresca

Serie A, le designazioni arbitrali della 20° giornata di campionato: Napoli-Roma a Orsato, Cremonese-Juventus a Maresca. Milan-Sassuolo infine affidata all’esperto Giua. Andiamo a vedere nel dettaglio gli Arbitri Serie A relativi al prossimo turno di campionato, l’ultimo del mese di gennaio.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Serie A, ecco gli arbitri della ventesima giornata

Venerdì sera scatterà la 20° giornata di Serie A TIM. Come di consueto, alla vigilia del primo match, sono uscite le designazioni arbitrali di questo turno di campionato sul sito dell’ Aia, l’Associazione Italiana Arbitri. Venerdì 27 gennaio in programma due sfide valide per la zona salvezza: Bologna-Spezia e Lecce-Salernitana, in programma rispettivamente alle ore 18.30 e ore 20.45 saranno dirette rispettivamente da Massimi e Massa. La sfida del Meazza-San Siro tra il Milan di Pioli e il Sassuolo di Dionisi, gara in programma domenica alle 12.30 sarà invece diretta da Giua. Per il big match di quesa giornata tra la capolista Napoli e la Roma, il fischietto designato è quello di Orsato. Il match della Dacia Arena tra Udinese ed Verona, in programma lunedì alle 20.45 spetterà a Pairetto. Le altre sfide rimaste, ovvero Empoli-Torino, Atalanta-Sampdoria e Cremonese-Inter saranno affidate Marcenaro, Doveri e Mariani.

Di seguito l’elenco attualmente disponibile delle designazioni arbitrali del ventesimo turno di Serie A TIM:

Bologna-Spezia (venerdì 27/1 ore 18.30): Massimi di Termoli (Vecchi-D’Ascanio/Minelli. Var: Di Bello, Avar: Muto)

Lecce-Salernitana (venerdì 27/1 ore 20.45): Massa di Imperia (Imperiale-Lombardo/Rutella. Var: Maresca, Avar: Ghersini)

Empoli-Torino (sabato 28/1 ore 15): Marcenaro di Genova (Carbone-Giallatini/Cosso. Var: Abbattista, Avar: Maggioni)

Cremonese-Inter (sabato 28/1 ore 18): Mariani di Aprilia (Bresmes-Scatragli/Miele G. Var: Nasca, Avar: Dionisi)

Atalanta-Sampdoria (sabato 28/1 ore 20.45): Doveri di Roma 1 (Pagliardini-Massara/Gariglio. Var: La Penna, Avar: Manganiello)

Milan-Sassuolo (domenica 29/1 ore 12.30): Giua di Olbia (Rossi L.-Perrotti/Marchetti. Var: Banti, Avar: Dionisi)



Juventus-Monza (domenica 29/1 ore 15): Aureliano di Bologna (Lo Cicero-Affatato/Abisso. Var: Fourneau Avar: Longo S.)

Lazio-Fiorentina (domenica 29/1 ore 18): Colombo di Como (Valeriani-Rossi M./Piccinini. Var: Chiffi, Avar: Abbattista)

Napoli-Roma (domenica 29/1 ore 20.45): Orsato di Schio (Tegoni-Baccini/Rapuano. Var: Di Paolo, Avar: Maggioni)

Udinese-Verona (lunedì 30/1 ore 20.45): Pairetto di Nichelino (Zingarelli-Trinchieri/Meraviglia. Var: Mazzoleni, Avar: Paganessi)