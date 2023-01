Calciomercato Lecce: ecco l’ultima idea di Corvino, sarebbe un gran colpo

Il Lecce che sta ben figurando in questa prima parte del campionato di Serie A, ed è sempre vigile alle occasioni che il calciomercato può presentare. D’altronde anche la dirigenza lo aveva comunicato che non si sarebbe lasciato sfuggire nessuna occasione interessante, e così sarà.

L’ultima idea di Corvino

L’ultima idea targata Pantaleo Corvino è un giovane centrocampista classe 2000, nello specifico esterno d’attacco. Il Lecce è particolarmente interessato a Emanuel Vignato, attualmente in forza al Bologna, ma anche ai margini del progetto tattico di Thiago Motta. Di Vignato si dice un gran bene da qualche anno ormai e oltre al Lecce, diverse squadre stanno sondando il terreno. Su di lui ci sono Monza, Empoli, Cremonese e la Sampdoria che vorrebbe inserirlo in uno scambio con Sabiri. Corvino potrebbe così sfruttare l’occasione di una quotazione mai così bassa per portarlo nel Salento e cercarne il rilancio, anche magari in ottica prossima stagione. Sarebbe l’ennesima Corvinata importante per il Lecce.