Lecce: ecco il numero di maglia di Maleh e le cifre dell’operazione

Il Lecce ha concluso una positiva trattativa di calciomercato sul fronte entrata. E’ arrivato in giallorosso Youssef Maleh, esterno che era in forza alla Fiorentina. Il centrocampista arriva in prestito per 500mila euro con obbligo di riscatto fissatoa 5,5 milioni di euro in caso di salvezza. Si tratta di un rinforzo importante e di un giocatore completo da poter sfruttare in qualsiasi zona del centrocampo, quindi tatticamente molto duttile.

Il numero di maglia di Maleh

Youssef Maleh, ormai un giocatore del Lecce a tutti gli effetti, scenderà in campo con la maglia numero 32. Youssef Maleh è stato voluto fortemente da Corvino, che ha accelerato nelle ultime ore e si è assicurato il tassello mancante nel puzzle giallorosso. Perché nella prima parte di campionato è sembrato proprio mancare quel giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco. Maleh è infatti capace anche di giocare da trequartista e quindi può permettere di dare più soluzioni a mister Baroni.