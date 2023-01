Calciomercato Milan: si tratta l’acquisto di un nuovo portiere!

Il Milan ancora alle prese con il problema del portiere. Mike Maignan ancora ai box e non si conoscono i tempi di recupero definitivi. Ragion per cui i rossoneri le stanno provando tutte per ovviare a questo problema. Ultima novità riguarda il possibile acquisto di un nuovo portiere.

Ecco il nuovo obiettivo per la porta del Milan

Il Milan è al lavoro per un altro portiere. Si tratta di Noah Raveyre, classe 2005, in scadenza a giugno 2023 con il Saint-Etienne. Giovanissimo portiere che il Milan vuole avere in rosa già in questa sessione di calciomercato. La dirigenza rossonera starebbe trattando per avere il sì del giocatore. Reveyre, 182 cm per 75 chili, fa dell’ esplosività la sua caratteristica principale, compensando così i centimetri mancanti rispetto ai portieri di oggi. In questa stagione ha collezionato 1 presenza, ma si tratta di un portiere seguitissimo e di prospettiva. Andreas Jungdal invece è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto agli austriaci dell’Altach.