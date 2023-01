Calciomercato Salernitana: confermato a sorpresa il difensore dopo le voci di addio

La Salernitana in questo calciomercato sta cercando di muoversi meglio possibile, tra acquisti, cessioni e conferme. In questo caso si tratta di una conferma, di un difensore che nelle ultime ore era stato accostato a diverse squadre. Invece è arrivata a sorpresa una conferma.

La Salernitana rinnova con il difensore

La Salernitana insieme al difensore hanno deciso per il rinnovo di contratto. Il giocatore in questione è Norbert Gyomber che rimane alla Salernitana. Con un comunicato ufficiale la società ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il difensore, che ha firmato un nuovo contratto con scadenza nel 2025. Il giocatore rappresenterà una pedina importante per Davide Nicola anche nel prossimo futuro. Norbert Gyomber sembrava a un passo dal lasciare i granata, anzi ormai era dato per sicuro partente, invece anche grazie a Nicola è arrivato il rinnovo. In questa giornata la Salernitana affronterà la difficile trasferta contro l’Atalanta di Gasperini.