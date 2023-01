Fiorentina – Sassuolo: 2 – 1, Italiano: “Vittoria che volevamo”

Vincenzo Italiano è carico dopo la partita Fiorentina – Sassuolo. Una sfida non per i deboli di cuore, decisa nei minuti di recupero da un calcio di rigore in favore della Viola, trasformato da Gonzalez. Il risultato finale di 2 a 1 per i toscani (prima rete di Saponara e pareggio momento di Berardi sempre dagli undici metri) rappresenta la sintesi di un match rude ed equilibrato, dove i calciatori in campo di sicuro non hanno risparmiato interventi al limite (non a caso sono ben 7 i cartellini gialli estratti dall’arbitro – ndr).

Fiorentina – Sassuolo, i Viola salgono al nono posto

Grazie a questi tre punti, la squadra di Vincenzo Italiano sale momentaneamente al nono posto in classifica con 23 punti. Il Sassuolo invece resta sedicesimo con soli 16 punti ottenuti fino a oggi. L’allenatore dei padroni di casa nel post-partita di Fiorentina – Sassuolo ha dichiarato a Dazn: “Vittoria che volevamo, anche se è stata meno qualitativa rispetto alla prestazione contro il Monza. Certe gare però si vincono anche con la concretezza e con il cuore portando a casa il risultato. Il Sassuolo è una squadra molto temibile, organizzata. Al minimo errore ti arriva in porta. In questo momento ci teniamo la vittoria, siamo stati bravi. Tre punti troppo importanti”.

Vincenzo Italiano ha parlato del giocatore che ha deciso il match, Nico Gonzalez, ribadendo l’importanza del calciatore nella formazione e di volergli dare più minuti nelle gambe per metterlo a regime. Su Ambrat tenuto in panchina tutto il match, il motivo non è legato al calciomercato ma è solo per permettere al centrocampista di recuperare la condizione dopo le sette partite disputate in Qatar.