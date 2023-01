Fiorentina Sassuolo probabili formazioni: viola in emergenza, c’è Pinamonti?

Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo, torna Anguissa dal primo minuto? Nel ‘saturday morning’ della 17.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno la Fiorentina del tecnico Italiano e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Quella tra Fiorentina e Sassuolo è sempre stata una partita dalle mille emozioni. La formazione gigliata ha sempre creato dei problemi alla formazione neroverde e vuole continuare a crearne ancora. Il Sassuolo sin qui ha raccolto 16 punti in classifica, frutto di 4 vittorie contro Lecce, Torino, Salernitana ed Hellas Verona e 4 pareggi contro Spezia, Milan, Cremonese e Roma. Le sconfitte sono state invece 8.

La Fiorentina si trova a metà classifica, avendo collezionato 20 punti, e ha pareggiato la prima gara del nuovo anno, in casa, contro il Monza. Grandi novità in campo per entrambe le società, con i toscani che non dovrebbero cambiare volto in apertura di mercato (l’apertura ufficiale il 2 gennaio) e con i neroverdi che puntano a confermare i migliori giocatori, Frattesi su tutti, come dichiarato dallo stesso mister Alessio Dionisi. Fiorentina-Sassuolo si gioca sabato 07 gennaio 2023 allo stadio ‘Franchi’ di Firenze con fischio d’inizio della partita in programma alle ore 15:00. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Sassuolo in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Fiorentina-Sassuolo probabili formazioni

QUI FIORENTINA

Italiano deve fare i conti con qualche acciaccato last minute, soprattutto a centrocampo. Tutto regolare invece in difesa: davanti al portiere Terracciano i due terzini Biraghi e Dodo, quest’ultimo recuperato, e più Quarta che Igor per far coppia con Milenkovic. In mezzo con Mandragora acciaccato chance per Duncan, chiamato subito a giocare il fresco rientrante Amrabat. Anche in attacco scelte limitate, specie sulle fasce dove senza Gonzalez e Sottil sono Ikone e Kouame candidati dal 1′, come numero nove Jovic favorito su Cabral.

QUI SASSUOLO

Da valutare le condizioni di Berardi, Laurientè e Consigli, tutti assenti nell’ultima amichevole contro l’Inter, mentre non ci sarà Maxime Lopez per infortunio. Probabile il solito 4-3-3 con la difesa che va verso la conferma rispetto l’ultima gara giocata. A centrocampo qualche dubbio: Thorstvedt non ha convinto al 100% e per questo potrebbe essere scavalcato da Traorè, con Harroui in panchina. Tridente offensivo confermatissimo con Laurentiè e Berardi sicuri di una maglia, mentre Pinamonti potrebbe partire a gara in corso dopo la deludente prestazione contro la Sampdoria. Al suo posto ballottaggio tra Defrel e D’Andrea.

FIORENTINA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamè; Jovic. Allenatore: Italiano

SASSUOLO PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traorè; Berardi, Defrel, Laurientè. Allenatore: Dionisi