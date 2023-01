Juventus-Napoli: Bremer choc, diventa Ogbonna sui social

Per la Juventus impegnata al Maradona contro il Napoli si trattava di una partita scudetto, ma a conti fatti si è trattato di una disfatta. Protagonista in negativo per i bianconeri si tratta di Bremer che ha disputato una partita negativa che ha impattato sul risultato finale.

Le reazioni social su Bremer

Le reazioni social alla prestazione da incubo di Gleison Bremer, difensore della Juventus in grande difficoltà al Maradona contro il Napoli. Il centrale brasiliano ha vissuto una serata da incubo ed è stato responsabile di almeno quattro delle cinque reti segnate dai partenopei. Gli utenti sui social non perdonano e lo criticano severamente. Bremer ha fatto fare da solo 3 gol su 4 al Napoli, una delle peggiori prestazioni individuali che ricordi. Eppure il giocatore era stato acquistato per fare la differenza in positivo, invece in questa serata ha espresso una delle sue peggior prestazioni, di sicuro la più brutta con la maglia della Juventus. Occasioni di riscatto non mancheranno.