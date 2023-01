Lecce – Milan, Baroni mette in guardia Pioli

Lecce – Milan rappresenta uno spartiacque importante per i calciatori in campo. Non a caso le squadre ci arrivano con stati d’animo differenti. Gli uomini di Marco Baroni stanno facendo un campionato sopra le aspettative e grazie agli ultimi cinque risultati utili consecutivi, sono saliti all’undicesimo posto in classifica con 19 punti. A differenza la formazione di Stefano Pioli arriva da una cocente eliminazione in Coppa Italia. Inoltre i rossoneri sembrano affaticati e la cosa preoccupa in vista dei tanti impegni ravvicinati nelle prossime settimane.

Baroni commenta Lecce – Milan

Il tecnico dei pugliesi nella consueta conferenza stampa riconosce il valore degli avversari e del loro allenatore. Non nasconde le difficoltà di giocare contro i Campioni d’Italia in carica ma allo stesso tempo non vuole deludere i propri supporter nell’ultimo match casalingo del girone d’andata: “Non ci deve mai mancare la voglia di offrire emozioni ai nostri tifosi”. Gli unici dubbi sulla formazione riguardano il reparto difensivo ma Baroni non sembra preoccupato anche grazie al recupero di Samuel Umtiti.

Pioli vuole di più dalla sua squadra

L’allenatore del Milan alla vigilia del match con il Lecce mette subito a tacere le voci di calciomercato: “Nessun rinforzo sul mercato, dobbiamo recuperare gli infortunati”. Sulla partita il tecnico chiede ai suoi uomini qualcosa in più per poter migliorare i risultati in campo. Dopo il pareggio subito nei minuti di recupero con la Roma e la sconfitta in Coppa Italia con il Torino, Stefano Pioli cerca subito una svolta anche se afferma: “Non è decisiva domani, il percorso è ancora lungo. Ricordiamoci lo scorso anno, possiamo fare più punti”.