Serie A, dove vedere Napoli-Roma streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Domenica 29 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Roma. Le due compagini, guidate da Luciano Spalletti e José Mourinho, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Serie A, Napoli-Roma: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno vinto in casa per 5-1 contro la Juventus ed hanno vinto in trasferta per 0-2 contro la Salernitana. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto per 2-0 in casa contro la Fiorentina ed hanno vinto anche in trasferta per 0-2 contro lo Spezia.

Serie A, Napoli-Roma streaming live e diretta TV

La partita Napoli-Roma, in programma domenica 29 gennaio alle ore 20:45, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva ora DAZN. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.