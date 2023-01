Serie A, dove vedere Sassuolo-Lazio diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, dove vedere Sassuolo-Lazio: streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Domenica, alle ore 12.30, allo Stadio Mapei di Reggio Emilia si disputerà il match Sassuolo-Lazio, valevole per la 17.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al sedicesimo posto in classifica con 16 punti, mentre i biancocelesti di mister Sarri si trovano a quota 31 punti con la quinta posizione conquistata fino ad ora.

Dopo gli anticipi tra venerdì e sabato, il 18° turno di Serie A proseguirà con il ‘lunch match’ tra Sassuolo e Lazio. I biancocelesti di Sarri vogliono tornare a vincere e lasciarsi alle spalle l’amarezza per le due rimonte subite nel 2023 contro Lecce ed Empoli. Di fronte ci sarà un Sassuolo che sta vivendo uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. La squadra di Dionisi ha totalizzato appena 16 punti finora ed è reduce da tre sconfitte di fila. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming gratis la partita tra neroverdi e aquile.

Serie A, dove vedere Sassuolo-Lazio in tv e streaming

Il match tra viola e brianzoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui SASSUOLO-LAZIO su DAZN. Attiva ora.

Come vedere Sassuolo Lazio in tv e streaming su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 12:30.