Serie A, Moviola Monza-Sassuolo: episodi principali ed utilizzo VAR

Serie A, MOVIOLA Monza-Sassuolo: gli episodi e il VAR. In questa pagina la moviola e gli episodi di Monza-Sassuolo, partita della diciannovesima giornata di Serie A TIM, stagione 2022/2023. Le ultimissime notizie.

Monza e Sassuolo sono scese in campo all'U-Power Orogel Stadium per il match della 19° giornata di Serie A, stagione 2022/2023. La gara di campionato tra brianzoli e neroverdi è stata diretta dall'arbitro bolognese Alessandro Prontera, i due assistenti invece erano Ranghetti e Fiore. Il quarto uomo è stato il sign. Gualtieri M., mentre al VAR erano presenti Di Paolo e Abbattista. Quattro i precedenti: due vittorie, entrambe due anni fa (2-0 con la Lazio e 3-2 contro il Verona) e un pari con la Fiorentina e un ko, l'anno scorso, per 4-2 contro il Verona. Sono quattro i precedenti tra Prontera e il Monza, due sconfitte e una vittoria in Serie B, un successo in C.



Moviola Monza-Sassuolo, gli episodi principali e VAR

E’ terminata da pochissimo la diciannovesima giornata di Serie A: si sono affrontate infatti poco fa il Monza e il Sassuolo, con il risultato finale di 1-1. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita.

PRIMO TEMPO

22′ – GOL SASSUOLO! 0-1 ! Angolo battuto dalla sinistra da Traorè, pallone sul primo palo dove Frattesi prova a concludere ma manca la sfera, con quest’ultima che arriva in zona Ferrari che la mette in porta con un colpo di ginocchio, spiazzando Di Gregorio. Tutto buono.

38′ – AMMONITO LAURENTIE’! L’attaccante ex Spezia arriva in area e cade dopo un fallo. Prontera, senza troppa esitazione, estrae il cartellino giallo per simulazione.

SECONDO TEMPO

60′ – GOL MONZA! 1-1!