Serie A, probabili formazioni Salernitana-Napoli: le scelte di Nicola e Spalletti

Sabato 21 gennaio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A tra Salernitana-Napoli. Le due compagini, guidate da Davide Nicola e Luciano Spalletti, si sfideranno allo stadio Arechi di Salerno.

Serie A, Salernitana-Napoli: come arrivano le due squadre

La Salernitana si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive in campionato nelle ultime due giornate di Serie A. I granata, infatti, hanno perso in casa contro il Milan per 1-2 ed hanno perso in trasferta, al Gewiss Stadium, per 8-2 contro l’Atalanta. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno vinto 0-2 in trasferta contro la Sampdoria ed hanno vinto in casa per 5-1 contro la Juventus.

Serie A, probabili formazioni Salernitana-Napoli

All’Arechi la Salernitana di Nicola affronta nel derby il Napoli capolista di Spalletti nel match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 18, arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ecco le probabili formazioni del match.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato, Bradaric; Bohinen, Coulibaly, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. All. Nicola

Ballottaggi: Bohinen-Nicolussi Caviglia- 55%-45%, Piatek-Bonazzoli 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti

Ballottaggi: Zielinski-Ndombele 55%-45%, Lozano-Politano 51%-49%