Coming out calciatore Jankto – L’ex calciatore di numerose squadre italiane, attualmente allo Sparta Praga, Jakub Jankto ha fatto coming out. Potremmo definirlo come il primo calciatore transitato in Italia ad alti livelli che pubblicamente dichiara la sua omosessualità.

Si sa che nel mondo del calcio il tema dell’omosessualità non è mai stato affrontato “seriamente” e non a caso quello di Jankto è il primo “coming out della Serie A“. Il calciatore del Getafe, attualmente in prestito allo Sparta Praga, ha infatti militato in Italia all’Ascoli, alla Sampdoria e all’Udinese.

Il centrocampista ha affidato ai social, tramite un video, il suo coming out da calciatore. Poche parole ma molto chiare ed incisive con un bel messaggio che speriamo faccia crollare definitivamente questo tabù anche nel mondo del calcio italiano. “Sono omosessuale e non voglio più nascondermi. Come tutti ho le mie forze, le mie debolezze. Ho una famiglia, ho amici, ho un lavoro che ho sempre fatto al meglio con serietà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore”.

Il Milan attraverso il proprio profilo Twitter ha subito voluto condividere il video di Jankto con un messaggio altrettanto chiaro. Il club rossonero infatti, ha scritto condividendo il video un esplicito “Non vivere mai nella paura di chi sei. Siamo con te Jankto”.

Never live in fear of who you are 👊

We stand by you, Jankto ❤️

#WeRespAct https://t.co/PtANHOU2RA — AC Milan (@acmilan) February 13, 2023