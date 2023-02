Infortunio Milik, le ultime sulle condizioni dell’attaccante della Juventus

Arkadiusz Milik, arrivato in estate alla Juventus dal Marsiglia in prestito oneroso fino al 30 giugno 2023 con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro (+2 di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi), è fermo da fine gennaio per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante bianconero, che ha collezionato finora 23 presenze, ha effettuato nuovi controlli al J Medical. Ecco le ultime sulle condizioni del polacco e sul rientro in campo.

Le ultime sul rientro e le condizioni di Milik

Arkadiusz Milik ha effettuato nuovi controlli alla sua coscia sinistra dopo l’infortunio rimediato nei minuti finali del match contro il Monza. L’attaccante polacco, fermo da fine gennaio, spera di ricevere buone notizie e di avere il via libera per rientrare gradualmente ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Al momento, prosegue il recupero lavorando in palestra e il rientro in campo potrebbe avvenire a metà marzo.