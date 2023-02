Osimhen ‘buca’ le tasche di De Laurentiis e vola verso il mezzo milione di bonus

Uno dei protagonisti della fantastica cavalcata del Napoli è sicuramente Victor Osimhen. Il bomber dei partenopei viaggia con una media di quasi un gol a partita e il suo score è davvero impressionante 19 reti in campionato su 20 match; 2 gol su 4 partite di Champions League. Per il nigeriano questo è l’anno della definitiva consacrazione e le sue ottime prestazioni lo stanno portando a fare il pieno di bonus contrattuali.

I bonus contrattuali di Osimhen

Nel contratto fra l’attaccante e la società di Aurelio De Laurentiis ci sono una serie di bonus sbloccabili in base al numero di reti messe a segno. Fino a oggi Osimhen ha raggiunto già il primo step di 20 gol stagionali. Questo gli ha permesso di guadagnare 130mila euro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport non è di certo finita qui, infatti la punta azzurra otterrebbe la stessa cifra anche raggiungendo altre due soglie: 25 e 30 reti firmate durante l’annata 2022/2023. Considerando che siamo ancora a febbraio e mancano 14 partite di campionato e altre di Champions League, per Osimhen il traguardo è addirittura superabile.

Mentre Luciano Spalletti si coccola il suo goleador, probabilmente in quest’occasione, anche Aurelio De Lauretiis è contento di pagare i bonus in cambio del primato in classifica.