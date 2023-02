Serie A, Milan-Atalanta dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, Milan-Atalanta dove vederla: streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Domenica sera, alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano si disputerà il match Milan-Atalanta, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 44 punti, mentre gli orobici di mister Gasperini sono saldi a quota 41 punti, a -4 proprio dai rossoneri.

Milan Atalanta si disputerà la sera di domenica 25 febbraio 2023 nel palcoscenico dello Stadio San Siro di Milano. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Mariani, è in programma alle ore 20.45. Al VAR Guida e Abbattista. Le due compagini si sono affrontate già 142 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio: 68 vittorie milan, 47 pareggi e 27 vittorie Atalanta.

Se la corsa al titolo appare ormai in completo controllo del Napoli (62 punti), primo con 15 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda e più vicina inseguitrice, la lotta per la qualificazione in Champions League è più viva che mai. Dietro ai nerazzurri di Milano (47 punti), infatti, ci sono a stretto giro di posta Milan e Roma (entrambe a 44), Lazio (42), con l’Atalanta (41 pts) di Gian Piero Gasperini che – reduce dalla sconfitta interna (1-2) contro il Lecce – è scesa in 6^ posizione. I nerazzurri di Bergamo, tuttavia, hanno subito l’occasione per tornare tra le prime 4 con lo scontro diretto Milan-Atalanta (a San Siro). In questa pagina tutte le informazioni necessarie su dove vederla in diretta tv e streaming live Milan-Atalanta.



Milan-Atalanta dove vederla in streaming e diretta tv

Il match tra rossoneri e orobici sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni.

Serie A | Highlights ultima partita Milan Atalanta