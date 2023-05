DIRETTA LIVE Milan-Lazio: il match di San Siro minuto per minuto

Il Milan di Stefano Pioli sfida la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida contro i biancocelesti reduci dal pareggio in casa contro la Cremonese di Ballardini, raggiunta in extremis con il gol di Messias. I laziali, invece, hanno vinto allo stadio Olimpico contro il Sassuolo, grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic. Match fondamentale per l’accesso alla prossima Champions League.

Milan-Lazio: la cronaca del match

1′ – TEMPO

Serie A, Milan-Lazio: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinković-Savić, Marcos Antônio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Maximiano; Fares, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu; Basić, Bertini; Cancellieri, Pedro, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Rapuano di Rimini.