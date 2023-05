Rinnovo Spalletti, l’annuncio ufficiale arriverà a giorni?

In casa Napoli, mentre si è impegnati a godersi la storica vittoria dello scudetto e si vuole chiudere al meglio questo campionato, a tenere banco è senza alcun dubbio la questione del rinnovo di Spalletti. Ma qual è a situazione legata all’allenatore dei partenopei? Il suo futuro è inevitabilmente e ovviamente argomento di discussione, ma è, allo stesso tempo, in continua e costante evoluzione, E non potrebbe essere altrimenti. Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio.

Rinnovo Spalletti, le ultime

Stando a quanto riportato e raccontato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa starebbe comunque andando avanti e per di più sarebbe a buon punto. Il prossimo passo dovrebbe essere quello del confronto tra la società e i legali del tecnico toscano. L’incontro dovrebbe essere utile per gettare le basi e per stilare così il nuovo contratto. Le indiscrezioni e i rumors parlano di un accordo biennale.

Nel caso in cui tutto dovesse procedere e arrivare alla conclusione senza alcun tipo di intoppo, l’annuncio del rinnovo di Spalletti potrebbe arrivare già questa settimana, magari giovedì, quando verrà presentato il ritiro estivo in Trentino, più precisamente in quel di Dimaro, in Val di Sole. Non resta che attendere quello che accadrà, ma la sensazione è che la fumata bianca sia davvero dietro l’angolo.