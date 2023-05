Serie A, dove vedere Udinese Lazio: diretta tv e streaming

La Serie A oramai è entrata definitivamente e ufficialmente nel suo rush finale, visto che mancano soltanto tra partite alla conclusione della stagione. In ballo c’è senza alcun dubbio ancora tanto, tra cui la qualificazione alla prossima Champions League. Sotto questo punto di vista. Udinese-Lazio è una sfida importante, per non dire fondamentale, visto che i biancocelesti cercano i punti necessari per avere la certezza aritmetica per il pass per l’Europa che conta. Occhio però ai friulani, che dinnanzi al proprio pubblico vendono sempre molto cara la pelle. Insomma, alla Dacia Arena si preannuncia una partita equilibrata e per nulla scontata.

Dove vedere Udinese Lazio

Il match sarà in programma domenica 21 maggio alle ore 20,45. La sfida tra bianconeri e biancocelesti sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Dunque occorrerà scaricare l’app sulle smart tv abilitate oppure collegare il proprio televisore a dispositivi come Google Chromecast, TimVisionBox, Amazon Fire Tv Stick o console XBox o Playstation.

Per quel che riguarda lo streaming, l’applicazione della piattaforma è disponibile sia smartphone che su tablet, essendo scaricabile sia su Ios che su Android. In alternativa ci si può collegare al portale attraverso il proprio personal computer e selezionare l’evento desiderato. Insomma, di certo non mancano le alternative per vedere Udinese-Lazio.