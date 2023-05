Serie A, probabili formazioni Inter-Atalanta: le scelte di Inzaghi e Gasperini

Sabato 27 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A tra Inter-Atalanta. Le due compagini, guidate da Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Inter-Atalanta: come arrivano le due squadre

L’Inter si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 4-2 contro il Sassuolo ed hanno perso in trasferta per 3-1 contro il Napoli allo stadio Maradona. La squadra di Inzaghi, inoltre, ha vinto in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina per 2-1. L’Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. La Dea ha perso in trasferta contro la Salernitana per 1-0 ed hanno vinto in casa per 3-1 contro il Verona.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Le probabili formazioni del match di Serie A Inter-Atalanta, in programma sabato 27 maggio alle ore 20:45. Ecco i possibili undici di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.