Serie A, probabili formazioni Milan-Sampdoria: le scelte di Pioli e Stankovic

Sabato 20 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Sampdoria. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Dejan Stankovic, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Milan-Sampdoria: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I rossoneri, infatti, hanno vinto per 2-0 in casa contro la Lazio ed hanno perso in trasferta per 2-0 contro lo Spezia. La squadra di Pioli, inoltre, ha perso contro l’Inter nel doppio confronto delle semifinali di Champions League. La Sampdoria, già retrocessa in Serie A, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I blucerchiati, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro l’Udinese ed hanno pareggiato a Marassi per 1-1 contro l’Empoli.

Serie A, probabili formazioni Milan-Sampdoria

Le probabili formazioni del match di Serie A Milan-Sampdoria, in programma sabato 20 maggio alle ore 20:45. I possibili undici scelti da Stefano Pioli e Dejan Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Stankovic.