Serie A, probabili formazioni Monza-Roma: le scelte di Palladino e Mourinho

Mercoledì 3 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A tra Monza-Roma. Le due compagini, guidate da Raffaele Palladino e José Mourinho, si sfideranno allo U-Power Stadium di Monza.

Serie A, Monza-Roma: come arrivano le due squadre

Il Monza si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I lombardi, infatti, hanno vinto in casa per 3-2 contro la Fiorentina ed hanno vinto anche in trasferta per 0-2 contro lo Spezia. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. In particolare, i giallorossi hanno perso per 3-1 in trasferta contro l’Atalanta ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Milan.

Serie A, probabili formazioni Monza-Roma

Le probabili formazioni del match di Serie A Monza-Roma, in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti da Raffaele Palladino e José Mourinho.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Augusto; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez, Zalewski; Bove, Cristante; Solbakken, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.